Ердоган отримав право віддавати накази Збройним силам в обхід Генштабу

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні в Resmi Gazete ("Офіційний вісник"). Зокрема, президент і прем'єр-міністр Туреччини отримали право віддавати накази головнокомандувачам родів військ безпосередньо без схвалення будь-яких інстанцій, а військові зобов'язані негайно приводити подібні накази у виконання, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Відповідно до документа, який підписаний урядом та президентом, Сухопутні війська, Військово-морські і військово-повітряні сили Туреччини виведені з підпорядкування Генштабу і перепідпорядковані безпосередньо Міністерству національної оборони Туреччини.

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