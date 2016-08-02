Обама: Трамп не здатний бути президентом США

Про це заявив чинний президент країни Барак Обама, передає Бі-бі-сі. "У нього, схоже, немає базових знань з ключових питань щодо Європи, Близького Сходу та Азії. Це означає, що він не підготовлений для того, щоб виконувати таку роботу", - сказав президент США, виступаючи перед журналістами у Білому Домі після переговорів з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сяньлуном.

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За словами Барака Обами, те, як Трамп висловився у вівторок про сім'ю загиблого в Іраку капітана американської армії, мусульманина за віросповіданням, свідчить про те, що він не розуміє найважливіших питань.

"Республіканцям слід задатися питанням: якщо те, що говорить Трамп, неприйнятно, чому ми його підтримуємо? І що це скаже про партію, у якої такий прапороносець? - додав Обама. - Настав час сказати: досить!"

Барак Обама визнав, що у нього були розбіжності з попередніми президентами і кандидатами у президенти від Республіканської партії, але в нього ніколи не виникало сумнівів у їх здатності займати президентське крісло, чого він не може сказати про Дональда Трампа.