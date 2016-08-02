Трамп заявив про загрозу Третьої світової війни через Крим

07:56, 02 серпня 2016
Світ
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Розпочнеться Третя світова війна, якщо Сполучені Штати допоможуть Україні силою повернути Крим.

REUTERS

Про це Дональд Трамп заявив в своїй останній заяві, пояснюючи свою оцінку геополітичної ситуації, передає Politico.

Крім того, йому не сподобалося те, як ЗМІ подали його інтерв'ю кореспонденту ABC News Джорджу Стефанопулосу. Журналісти звинуватили Трампа в тому, що він не знав про вторгнення та окупацію Криму Росією у 2014 році. 

"Я знаю цього точно. Два роки тому, приблизно. Так? Приблизно", - заявив він.

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Далі кандидат у президенти США повернувся до інтерв'ю, коли він сказав Стуфанопулосу, що Росія не збирається втручатися до України. Журналіст відповів Трампу, що вона вже в Україні.

"Я сказав, так, добре, це було два роки тому. Я маю на увазі, ви хочете повернути, ви хочете почати Третю світову війну, щоб повернути його? Це все відбувалося, поки Обама спостерігав", - заявив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп заявив, що мешканцям окупованого Криму Росія більше до вподоби. Також він заявляв, що готовий розглянути визнання окупованого Криму російською територією.

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