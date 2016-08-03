В аеропорту Дубая під час посадки загорівся літак (фото, відео)

13:19, 03 серпня 2016
Світ
1691 0
оновлено

В аеропорту Дубая здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Emirates.

Дубая / twitter.com/AlArabiya_Eng

Про це повідомляє авіакомпанія Emirates в Twitter.

Читайте такожПорушення російським літаком повітряного простору Польщі: прокуратура розслідує інцидент

Інформація про жертви та постраждалих не надходила.

Під час посадки на борту літака виникла пожежа.

За попередніми даними, у літака не випустилась одна зі стійок шасі.

Всі пасажири і члени екіпажу були успішно евакуйовані.
Як повідомляється на сайті самої авіакомпанії, рейси можуть затримати приблизно на чотири години.
Дубая / twitter.com/AlArabiya_Eng

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter