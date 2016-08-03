В аеропорту Дубая під час посадки загорівся літак (фото, відео)

Про це повідомляє авіакомпанія Emirates в Twitter.

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Інформація про жертви та постраждалих не надходила.

Під час посадки на борту літака виникла пожежа.

За попередніми даними, у літака не випустилась одна зі стійок шасі.

Всі пасажири і члени екіпажу були успішно евакуйовані.

Як повідомляється на сайті самої авіакомпанії, рейси можуть затримати приблизно на чотири години.