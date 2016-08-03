В аеропорту Дубая під час посадки загорівся літак (фото, відео)
13:19, 03 серпня 2016Світ
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В аеропорту Дубая здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Emirates.
У літака не випустилась одна зі стійок шасі / twitter.com/AlArabiya_Eng
Про це повідомляє авіакомпанія Emirates в Twitter.
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Інформація про жертви та постраждалих не надходила.
Під час посадки на борту літака виникла пожежа.
За попередніми даними, у літака не випустилась одна зі стійок шасі.
Всі пасажири і члени екіпажу були успішно евакуйовані.
Як повідомляється на сайті самої авіакомпанії, рейси можуть затримати приблизно на чотири години.
VIDEO: #Dubai Flt #EK521 - explosion over right wing shortly after coming to stand still (likely starboard engine) pic.twitter.com/anOzCIRBgu— Mikey Kay (@MikeyKayNYC) August 3, 2016
#VIDEO#Emirates plane crash lands at #Dubai Airport. DubaiMediaOffice tweeted, all passengers were evacuated safely pic.twitter.com/8Lr8gxwSYT— Dr. Sandeep Kohli (@drsandeepNEWS24) August 3, 2016
Фото: twitter.com/AlArabiya_Eng
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