Три мільйони людей в Х'юстоні кілька тижнів сидітимуть без світла

Штормовий вітер, що супроводжує вихід урагану "Айк" на узберіжжя Техасу, викликав масові відключення електрики. У Х`юстоні і його околицях без світла залишилися майже три мільйони людей, повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

На думку властей, відновлення електропостачання в четвертому за розміром місті США потребуватиме декілька тижнів. У 1983 році під час урагану "Алісия" без електрики залишилися 750 тисяч клієнтів місцевої енергетичної компанії, яким вдалося повністю відновити подачу електроенергії тільки через 16 днів.

Урагану "Айк" привласнена друга категорія небезпеки. Швидкість вітру при поривах сягає 1756 кілометрів в час. Основний удар припав на прибережне місто Галвестон, розташоване на південь від Х`юстону. Близько 40 відсотків його населення, приблизно 23 тисячі людей, відмовилися від евакуації і вирішили перечекати ураган в своїх будинках.

Місцева влада ввела в місті комендантську годину. У Галвестоні відключена електрика і виникли пожежі, передає ВВС News. Ймовірний збиток може обчислюватися мільярдами доларів.

Раніше "Айк" пройшов над Гаїті і Кубою, де загинули кілька десятків людей. Влада Гаїті заявила, що без притулку залишилися до мільйона людей, і попросили про міжнародну допомогу. У ООН вважають, що цій країні, яка є однією з найбідніших в світі, буде потрібно сто мільйонів доларів.