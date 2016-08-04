У французькій в'язниці ув'язнений захопив двох заручників - ЗМІ

Один з ув'язнених у тюрмі французького міста Ле-Ман взяв у заручники іншого ув'язненого та охоронця. Про це з посиланням на BFMTV пише "РБК".

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За інформацією видання, до місця події направлено спецназ.

Інші подробиці поки не повідомляються.