У французькій в'язниці ув'язнений захопив двох заручників - ЗМІ
14:07, 04 серпня 2016Світ
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Ув'язнений захопив двох заручників, на місце події спрямували спецназ.
REUTERS
Один з ув'язнених у тюрмі французького міста Ле-Ман взяв у заручники іншого ув'язненого та охоронця. Про це з посиланням на BFMTV пише "РБК".
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За інформацією видання, до місця події направлено спецназ.
Інші подробиці поки не повідомляються.
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