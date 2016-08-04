Армія Єгипту знищила ймовірного організатора теракту на російському літаку

Про це повідомили в міноборони Єгипту, передає РБК. У повідомленні сказано, що лідер угруповання був убитий внаслідок авіаудару. Разом з ним були знищені близько 45 членів угруповання.

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За даними агентства Reuters, мова йде про лідера угруповання - Абу Дуаа аль-Ансарі.

У червні глава ЦРУ Джон Бреннан говорив, що вибух на борту російського пасажирського літака Airbus A321 в небі над Синайським півостровом влаштувало єгипетське угруповання "Ансар Бейт аль-Макдис", яке присягнуло на вірність "Ісламській державі"

Як повідомляв УНІАН, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-еш-Шейх-Санкт-Петербург, зазнав аварії в Єгипті 31 жовтня 2015 року. Жертвами катастрофи стали 224 особи, в тому числі 7 членів екіпажу. В ході розслідування з'ясувалося, що на борту спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до 1 кг в тротиловому еквіваленті.