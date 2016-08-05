Обама: "Ісламська держава" слабшає, але все ще несе загрозу

Про це заявив президент США Барак Обама, передає Бі-бі-сі. За словами Барака Обами, військова кампанія проти "Ісламської держави" дала результати, і позиції угруповання на Близькому Сході вже не так сильні, як раніше. Однак є підстави вважати, що ісламісти тепер зосередилася на організації нападів за межами Сирії і Іраку. У тому числі під загрозою нападів знаходяться Франція, Туреччина та Бангладеш.

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Американський президент вважає, що США можуть нашкодити самі собі, якщо влада країни прийме неправильні рішення: наприклад, якщо в ході операцій проти "Ісламської держави" будуть гинути мирні жителі, або якщо політики будуть представляти те що відбувається "зіткненням цивілізацій" - Заходу і ісламу.

"Це буде на руку саме "Ісламській державі" та викривленого тлумачення ісламу, яке вони просувають", - вважає президент США.

"Насправді, вони (бойовики) неминуче зазнають поразки", - запевнив Барак Обама після зустрічі в Пентагоні.

На думку американського президента, джихадисти незабаром втратять контроль над своїм оплотом - сирійським містом Ракка, а також над іракським Мосулом.

Як зазначив Обама, за рік угруповання "Ісламська держава" не провело жодної масштабної наступальної операції в Сирії та Іраку.

У квітні Барак Обама заявляв, що сили джихадистів перейшли в оборону, і їх позиції в Іраку і Сирії стають все слабшим. За його словами, завдяки зусиллям очолюваної США коаліції число бойовиків "Ісламського держави" на той момент досягло мінімуму за два роки.