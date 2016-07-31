Ватажки "Ісламської держави" тікають з іракського Мосула

Про це заявив міністр оборони Іраку Халед аль-Обейді, передає ТАСС. "Велика кількість командирів "Ісламської держави" з сім'ями продали своє майно і поїхали в бік Сирії, а деякі намагалися проникнути в регіон Іракського Курдистану",- сказав міністр. Він зазначив, що інформацію він отримав з власних джерел та від розвідки.

Читайте такожВ Іраку армія відбила в ІДІЛ головну авіабазу під МосуломМосул і сирійська Ракка є неофіційними столицями "Ісламської держави" в Іраку і Сирії, Ракка була захоплена терористами ще в березні 2013 року, Мосул - в червні 2014 року.

20 липня в США почалася дводенна зустріч міністрів оборони країн, що входять в міжнародну коаліцію по боротьбі з "Ісламським державою". В ході наради міністри з понад 30 країн обговорили майбутній наступ на Ракку і Мосул, і післявоєнне врегулювання в тих районах, де це угруповання ще присутнє.