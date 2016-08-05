В Італії вантажний літак вилетів на автостраду (фото)

Це могло статися через несприятливу погоду, передає Daily Mail.

Літак заходив на посадку в аеропорт Бергамо (північ Італії - Ред.), коли сталася ця пригода.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, аварія могла статися через несприятливі погодні умови.

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Через це кілька рейсів скасували, а аеропорт тимчасово не працював.

Постраждалих серед водіїв немає, екіпаж літака також неушкоджений.

Раніше УНІАН повідомляв, що в аеропорту Дубая здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Emirates. За попередніми даними, у літака не випустилась одна зі стійок шасі.