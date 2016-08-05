В Італії вантажний літак вилетів на автостраду (фото)
10:27, 05 серпня 2016Світ
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Пілот вантажного літака Boeing-737, який летів з Парижа, не впорався з керуванням та врізався у кільцеву дорогу.
В Італії вантажний лайнер вилетів на автостраду / MarcoMauriPude@twitter
Це могло статися через несприятливу погоду, передає Daily Mail.
Літак заходив на посадку в аеропорт Бергамо (північ Італії - Ред.), коли сталася ця пригода.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, аварія могла статися через несприятливі погодні умови.
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Через це кілька рейсів скасували, а аеропорт тимчасово не працював.
Постраждалих серед водіїв немає, екіпаж літака також неушкоджений.
Раніше УНІАН повідомляв, що в аеропорту Дубая здійснив аварійну посадку літак авіакомпанії Emirates. За попередніми даними, у літака не випустилась одна зі стійок шасі.
В Італії вантажний лайнер вилетів на автостраду / MarcoMauriPude@twitter
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