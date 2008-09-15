Єврокомісія надасть Грузії допомогу в 500 млн. євро для відновлення після воєнних дій.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це оголосила сьогодні представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН.

За її словами, Єврокомісія підготувала “пакет стабілізації та зростання” на період 2008-2010 років для Грузії, протягом яких і планується виділити 500 млн. євро.

“Це включає продовження звичайних програм для Грузії, допомогу для переміщених осіб, реконструкцію, прискорення економіки, макрофінансову стабільність, а також нову інфраструктуру, переважно в енергетичному секторі”, - сказала представник Єврокомісії.

Звичайно у рамках програм Європейської політики сусідства Грузія отримує 30-40 млн. євро допомоги на рік.