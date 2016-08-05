ООН: Бойовики ІД взяли в полон 3000 біженців в Іраку

Про це повідомляється в доповіді ООН, опублікованій 5 серпня, передає Радіо Свобода.

Мова йде про жителів району аль-Хавиджа провінції Кіркук на півночі Іраку, які рятувалися втечею від ісламістів. Вони потрапили до рук членів угрупування 4 серпня.

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Повідомляється, що більше десяти полонених були страчені.

Район аль-Хавиджа, населення якого до війни становило близько 400 тисяч чоловік, знаходиться під контролем "Ісламської держави". Багато жителів були змушені піти з аль-Хавиджи, ставши біженцями всередині своєї країни. За останні два роки в Іраку свої будинки покинули не менше трьох з половиною мільйонів чоловік.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Європол почав розслідування причетності "Ісламської держави" до організації міграційної кризи в Європі.