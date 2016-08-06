В результаті обвалу двох будівель в Марокко постраждали 16 осіб

Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

За даними агентства, як мінімум шестеро з 16-ти поранених перебувають у критичному стані.

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Як відзначає AP, жителі району давно скаржилися на поганий стан будівель і відсутність технічного обслуговування.

Обвалення сталося в одному з робітничих кварталів Касабланки, який знаходиться неподалік від району, де сталося обвалення в 2014 році, коли загинули 23 людини, підкреслює агентство.