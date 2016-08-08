Глава МЗС Литви: Анексія Криму показала, що російська війна у Грузії не стала уроком для світу

Про це він повідомив у Twitter.

«Вісім років тому російська війна у Грузії повинна була стати уроком для світу. Анексія Росією Криму продемонструвала, що цього не відбулося. Санкції потрібно продовжувати», - заявив Лінкявічус.

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Як повідомляв УНІАН, у червні Європейський Союз продовжив ще на рік, до 24 червня 2017 року, санкції, застосовані через анексію Росією Криму та Севастополя.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня 2008 року після обстрілів грузинської території збройні сили Грузії заявили про намір "відновити конституційний лад" на території невизнаної республіки Південної Осетії і в результаті боїв зайняли більшу частину Цхінвалі. Того ж дня Росія втрутилась у конфлікт на стороні сепаратистів та ввела війська, в тому числі танкові бригади, на територію Грузії, піддала бомбардуванню грузинські міста, порти та військові об'єкти. Збройний конфлікт завершився поразкою Грузії.