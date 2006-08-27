Перекривши шосе і залізницю, селяни вимагають землю

На Тернопільщині жителі села Нагірянка Чортківського району перекрили дорогу загальнодержавного значення і зупинили пасажирський потяг. В такий спосіб жителі села протестують проти того, що уже 5 років влада не дає їм розпаювати землі кінного заводу

Як повідомила кореспонденту УНІАН головний зоотехнік по конярству Ягільницького кінного заводу, розташованого по сусідству з Нагірянкою, рішення про перекриття дороги було прийнято сьогодні на зборах колективу. “Ми вже неодноразово зверталися до обласного керівництва і до районного. Там нам порадили звертатися до суду, однак це теж нічого не дало. За цей час 30 відсотків людей, які були в списках пайовиків вже повмирали”, - розповіла головний зоотехнік.

За її словами, про намір вчинити акцію протесту працівники заводу попередили районну та обласну владу, а також міліцію, пояснивши, якщо їм до 27 серпня не дадуть чіткої відповіді щодо розпаювання земель, то вони вдадуться до масової акції.

Зараз, зі слів очевидців, дорогу з 18 години перекривають близько 30 осіб. З того часу з двох боків живого ланцюжка вишикувалися приблизно 100-метрові черги автомобілів. Близько 19 години учасники акції зупинили пасажирський потяг Харків-Чернівці.

За словами головного зоотехніка, пікет триватиме доти, доки до них не приїде хтось із представників влади і не дасть чіткої відповіді щодо розпаювання земель.

На місце інциденту вже прибули правоохоронці та представники ДАІ.