Маккейн: американську економіку перетворили на казино

Учасники американського фінансового ринку схильні до жадібності й корупції, і це загрожує підірвати основи економіки країни, заявив кандидат у президенти США сенатор-республіканець Джон Маккейн.

Подання в понеділок одним з найбільших банків США Lehman Brothers документів для початку процедури власного банкрутства потягло падіння провідних фондових індексів.

"Ця фінансова криза викличе хвилевий ефект через жадібність, корупцію і надмірності та через те, що Волл-стріт перетворила американську економіку на казино", - сказав Маккейн у вівторок в ефірі телекомпанії Ей-бі-сі.

"Основа нашої економіки - це американський працівник, який найсильніший, найкращий, найпродуктивніший і найінноваційніший, але їх зрадили казино на Волл-стріт, жадібність, корупція і надмірності", - заявив кандидат у президенти.