Ердоган на зустрічі з Путіним: турецько-російські відносини увійшли в позитивне русло, цілі величезні

Про це на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив президент Туреччини Рэджеп Тайіп Ердоган, пише "РБК".

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"Ми з вами добре знаємо, що за попередні роки рівень і характер наших відносин досяг безпрецедентного рівня і якості. Однак після відомої трагедії вони скотилися на дуже низький рівень, деградували", — розпочав розмову Путін, звернувшись до Ердогана "шановний".

"Турецько-російські відносини увійшли в позитивне русло. Наш процес по визначенню цілей вам і мені відомий, я впевнений, що тими кроками, які ми разом зробимо, ми почнемо ще більш гирокий процес", — заявив Ердоган.

Цілі, які стоять перед Москвою та Анкарою в плані розвитку відносин, Ердоган назвав "величезними", пише "Дождь".

Ердоган також розповів, що дуже радий, що Туреччина буде приймаючою стороною чергового засідання Ради співробітництва на рівні глав держав. Цей робочий формат був заморожений. Представник Кремля говорив, що робота буде відновлена, якщо президенти домовляться.

У повістці зустрічі лідерів Росії і Туреччини — питання від туризму і введеного Москвою з 1 січня продовольчого ембарго до "Турецького потоку" та роботи в Росії турецьких будівельників.

Крім того, як зазначив помічник президента РФ Ушаков, на зустрічі лідерів двох країн може обговорюватися питання виплати компенсації за збитий літак.

Відносини між РФ і Туреччиною різко погіршилися після того, як в листопаді 2015 року турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24, що порушив повітряний простір Туреччини.

Росія тоді ввела стосовно Туреччини економічні санкції. У Кремлі заявили, що Туреччина повинна вибачитися і компенсувати збитки за збитий літак для відновлення діалогу.