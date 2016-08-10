У Німеччині затримали одного з ватажків ІД - ЗМІ

За словами влади федеральної землі Рейнланд-Пфальц, затриманий представляв інтереси терористів на території Німеччини, повідомляє Новое время з посиланням на Bild.

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Повідомляється, що дорожня поліція затримала злочинця при перевірці документів - керівництво спецпідрозділів отримало інформацію про пересування розшукуваного терориста від ув'язнених однієї з тюрем на території федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія.

Слідчі пояснили, що радикальні ісламісти можуть планувати атаки на початок німецького чемпіонату з футболу. Матчі бундесліги стартують 26 серпня.