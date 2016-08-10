У Німеччині затримали одного з ватажків ІД - ЗМІ
00:47, 10 серпня 2016Світ
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Німецькі поліцейські затримали одного з ватажків терористичного угруповання Ісламська держава.
REUTERS
За словами влади федеральної землі Рейнланд-Пфальц, затриманий представляв інтереси терористів на території Німеччини, повідомляє Новое время з посиланням на Bild.
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Повідомляється, що дорожня поліція затримала злочинця при перевірці документів - керівництво спецпідрозділів отримало інформацію про пересування розшукуваного терориста від ув'язнених однієї з тюрем на території федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія.
Слідчі пояснили, що радикальні ісламісти можуть планувати атаки на початок німецького чемпіонату з футболу. Матчі бундесліги стартують 26 серпня.
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