США схвалили продаж зброї Саудівській Аравії на $1,15 мільярди

За інформацією Пентагону, угода передбачає в тому числі продаж 133 танків "Абрамс", 266 кулеметів М240, а також димових гранатометів і броньованих ремонтно-евакуаційних машин, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У понеділок держдепартамент США схвалив можливість продажу зброї Ер-Ріяду і повідомив про це конгрес.

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Як наголошується в повідомленні міноборони США, запропонована угода буде сприяти "зміцненню безпеки стратегічного регіонального партнера, який продовжує залишатися провідним гарантом політичної стабільності та економічного прогресу на Близькому Сході".

Саудівська Аравія входить до складу коаліції, яка бореться з бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава" на території Сирії та Іраку.

Збройні сили Саудівської Аравії також наносять авіаудари по позиціях повстанців-хуситів в Ємені.