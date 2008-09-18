Медведєв розпорядився оформити кордон Росії в Арктиці

Росії необхідно терміново оформити зовнішню межу континентального шельфу країни в Арктиці. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведев, передає РІА “Новости”. "Треба, перш за все, доопрацювати і прийняти федеральний закон "Про південну межу Арктичної зони Росії"", - заявив Медведев, виступаючи на засіданні Ради безпеки РФ.

"Наше перше і фундаментальне завдання - перетворити Арктику на ресурсну базу Росії 21-го століття", -заявил він. За словами Медведєва, Арктика допоможе забезпечити конкурентоспроможність Росії на глобальних ринках.

Президент відзначив, що континентальний шельф Арктики може містити близько чверті всіх шельфових запасів вуглеводнів у світі. "На порядку денному - і договірне закріплення, і оформлення зовнішньої межі континентального шельфу", - сказав Медведєв.

Нині близько 20 відсотків ВВП Росії і 22 відсотка загальноросійського експорту продукуються в регіоні Арктики.

Росія неодноразово говорила про свою зацікавленість у багатій енергоресурсами Арктиці. У вересні 2007 року Мінприроди оголосило арктичний шельф російською територією після того, як російські учені доповіли, що підводні хребти Ломоносова і Менделєєва в Північному льодовитому океані є продовженням континентального шельфу, нагадує Лента.ру .