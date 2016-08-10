У неспокійній Туреччині стався вибух біля будівлі лікарні: щонайменше 50 поранених

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Daily Sabah.

Як пише видання, ціллю терористів був поліцейський автомобіль, що стояв навпроти медичного закладу.

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Як наслідок, було поранено принаймні 50 цивільних мешканців.

Наразі турецька поліція проводить операцію з розшуку терористів. Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за вибух.

Раніше під час акції на підтримку президента Реджепа Тайїпа Ердогана в Анталії пролунав вибух. В результаті інциденту легкі поранення отримали щонайменше дві людини.