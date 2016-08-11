У Лівії проурядові сили заявили про захоплення головного штабу "Ісламської держави"

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами речника цих сил, вони також узяли головну лікарню міста й університетське містечко, але ісламісти далі утримують позиції в житлових районах міста і у вілловому районі на березі моря.

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Раніше в середу лівійські сили повідомили, що втратили над Сіртом винищувач. За словами речника, ні причина падіння літака,. ні доля екіпажу досі не відомі.

Агентство, пов’язане з угрупованням, заявило, що бойовики збили цей літак і вбили пілота.

Угруповання «Ісламська держава» захопило місто Сірт із околицями в лютому 2015 року і перетворило цей район на центр своєї діяльності в Лівії.