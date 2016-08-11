У Лівії проурядові сили заявили про захоплення головного штабу "Ісламської держави"
00:24, 11 серпня 2016Світ
243 0
У Лівії збройні загони, вірні міжнародно визнаному урядові, заявили, що захопили головний штаб екстремістського угруповання «Ісламська держава» в місті Сірт, що було центром діяльності угруповання в цій північноафриканській державі.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами речника цих сил, вони також узяли головну лікарню міста й університетське містечко, але ісламісти далі утримують позиції в житлових районах міста і у вілловому районі на березі моря.
Читайте такожПри вибуху бомби в Лівії загинули 22 людини
Раніше в середу лівійські сили повідомили, що втратили над Сіртом винищувач. За словами речника, ні причина падіння літака,. ні доля екіпажу досі не відомі.
Агентство, пов’язане з угрупованням, заявило, що бойовики збили цей літак і вбили пілота.
Угруповання «Ісламська держава» захопило місто Сірт із околицями в лютому 2015 року і перетворило цей район на центр своєї діяльності в Лівії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter