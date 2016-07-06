Лівійський винищувач розбився в околицях Бенгазі - Al Jazeera
15:45, 06 липня 2016Світ
219 0
Винищувач ВПС Лівії зазнав аварії поблизу другого за величиною міста країни - Бенгазі (1 тисяча км на схід від столиці Тріполі).
REUTERS
За даними телеканалу Al Jazeera, військовий літак входив до складу сил, підконтрольних генерал-лейтенанту Халіфі Хафтару, повідомляє ТАСС.
Повідомляється, що пілот - полковник ВПС Ідріс аль-Обейді - помер від отриманих травм. Інформація про причини аварії поки не надходила. Інцидент стався під час рейду на позиції екстремістів у передмісті Бенгазі - Ель-Куварше.
Читайте такожУ Лівії внаслідок вибуху на складі боєприпасів загинули 20 цивільних - ЗМІ
Про початок вирішального етапу операції по звільненню Бенгазі від бойовиків з угрупування "Ісламська держава" і пов'язаних з "Аль-Каїдою" збройних формувань Хафтар оголосив в кінці травня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter