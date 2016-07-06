Лівійський винищувач розбився в околицях Бенгазі - Al Jazeera

15:45, 06 липня 2016
Світ
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Винищувач ВПС Лівії зазнав аварії поблизу другого за величиною міста країни - Бенгазі (1 тисяча км на схід від столиці Тріполі).

REUTERS

За даними телеканалу Al Jazeera, військовий літак входив до складу сил, підконтрольних генерал-лейтенанту Халіфі Хафтару, повідомляє ТАСС.

Повідомляється, що пілот - полковник ВПС Ідріс аль-Обейді - помер від отриманих травм. Інформація про причини аварії поки не надходила. Інцидент стався під час рейду на позиції екстремістів у передмісті Бенгазі - Ель-Куварше.

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Про початок вирішального етапу операції по звільненню Бенгазі від бойовиків з угрупування "Ісламська держава" і пов'язаних з "Аль-Каїдою" збройних формувань Хафтар оголосив в кінці травня.

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