Безпілотник США ліквідував лідера осередку ІД в Пакистані й Афганістані
Лідер терористичної організації «Ісламська держава» в Пакистані й Афганістані Хафіс Саїд Хан був убитий пострілом з американського військового безпілотника.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на афганського посла в Пакистані.
"Я можу підтвердити, що лідер "ІД-Хорасан" Хафіз Саїд Хан разом із старшими командирами і бойовиками загинув в результаті удару американського безпілотника 26 липня в районі Кіт в афганській провінції Нангархар", - сказав посол.
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Обстріл з безпілотника був проведений 26 липня в провінції Нангархар в Афганістані. В ході обстрілу також були вбиті інші командири осередку і бійці терористичної організації.
Посол Афганістану Омар Захілвал повідомив, що бачив підтвердження смерті Хана, надане афганськими силами безпеки.
Про вбивство Хана повідомлялося і раніше. Так, у 2015 році афганські спецслужби повідомляли про його смерть, але ця інформація не підтвердилася.