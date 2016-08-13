У Москві напали на поліцію та учасників пікету "За мир і проти війни з Україною" (фото, відео)

Про це повідомила член "Солідарності" Алла Наумчева, передає "Дождь".

За її словами, нападники були членами "Національно визвольного руху" (НВР) і патріотичного руху СЕРБ.

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Наумчева повідомила, що поліція не стала втручатися в бійку. Також, за її словами, троє членів руху СЕРБ напали на співробітників поліції, після чого їх затримали. Одним із затриманих був голова руху Ігор Бекетов.

Прес-секретар московської поліції Софія Хотина повідомила, що їй нічого невідомо про бійку.

Ахахааха!

Знайомтеся - це Ігор Бекетов, який напав сьогодні на поліцейського на узгодженому пікеті Солідарності pic.twitter.com/r8wEaeyEUD — Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) 13 серпня 2016 р.