У Москві напали на поліцію та учасників пікету "За мир і проти війни з Україною" (фото, відео)
Під час антивоєнного пікету руху "Солідарність" - "За мир і проти війни з Україною" - у Москві невідомі люди влаштували бійку з присутніми на акції та поліцейськими.
Про це повідомила член "Солідарності" Алла Наумчева, передає "Дождь".
За її словами, нападники були членами "Національно визвольного руху" (НВР) і патріотичного руху СЕРБ.
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Наумчева повідомила, що поліція не стала втручатися в бійку. Також, за її словами, троє членів руху СЕРБ напали на співробітників поліції, після чого їх затримали. Одним із затриманих був голова руху Ігор Бекетов.
Прес-секретар московської поліції Софія Хотина повідомила, що їй нічого невідомо про бійку.
Ахахааха!— Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) 13 серпня 2016 р.
Знайомтеся - це Ігор Бекетов, який напав сьогодні на поліцейського на узгодженому пікеті Солідарності pic.twitter.com/r8wEaeyEUD
Тільки що на пікет Солідарності прийшли провокатори з руху НОД і СЕРБ з побили всіх учасників заходу. pic.twitter.com/EkTh6iWeLr— Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) 13 серпня 2016 р.