У Москві напали на поліцію та учасників пікету "За мир і проти війни з Україною" (фото, відео)

22:41, 13 серпня 2016
Світ
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Під час антивоєнного пікету руху "Солідарність" - "За мир і проти війни з Україною" - у Москві невідомі люди влаштували бійку з присутніми на акції та поліцейськими.

напавший сегодня на полицейского на согласованном пикете Солидарности / twitter.com/AllaNaumcheva

Про це повідомила член "Солідарності" Алла Наумчева, передає "Дождь".

За її словами, нападники були членами "Національно визвольного руху" (НВР) і патріотичного руху СЕРБ.

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Наумчева повідомила, що поліція не стала втручатися в бійку. Також, за її словами, троє членів руху СЕРБ напали на співробітників поліції, після чого їх затримали. Одним із затриманих був голова руху Ігор Бекетов.

Прес-секретар московської поліції Софія Хотина повідомила, що їй нічого невідомо про бійку.

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