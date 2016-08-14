Фідель Кастро з'явився на публіці у свій 90-й день народження (фото)

Ювілейні заходи проходили в гаванському Театрі Карла Маркса, куди Фідель Кастро прийшов у компанії зі своїм братом Раулем, нинішнім президентом Куби, і їхнім другом, лідером Венесуели Николосом Мадуро, передає Бі-бі-сі.

Весь час церемонії Команданте не вставав зі свого крісла і в цілому виглядав доволі хворобливо.

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Виставу на сцені театру було присвячено ключовим моментам біографії Фіделя Кастро і Кубинській революції.

Святкування, вже без самого винуватця урочистостей, продовжилися на вулицях Гавани і завершилися рівно опівночі святковим салютом.

Попереднього разу Фідель Кастро з'являвся на публіці в квітні цього року.

У 2008 році він через серйозні проблеми зі здоров'ям відійшов від справ, передавши управління країною своєму братові.