Папа Франциск зустрівся на Кубі з Фіделем Кастро

Про це повідомляє Reuters.

Представник Ватикану отець Федеріко Ломбарді повідомив, що зустріч, на якій також були присутні дружина Кастро і кілька його дітей та онуків, тривала близько 40 хвилин та була «невимушеною, братською та дружньою».

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Франциск вручив Кастро кілька офіційних папських документів, а також дві книги на релігійні теми й CD-диск з працями отця Армандо Лоренто, єзуїтського священика, який викладав у коледжі, де навчався Кастро.

Кастро подарував Папі Франциску примірник книги «Фідель і релігія» — збірку інтерв'ю з бразильським священиком і письменником, випущену в 1985 році.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Папа римський Франциск прибув з чотириденним візитом до столиці Куби Гавани. Після цього він відправиться в США. У кубинських містах, які відвідає Папа Римський, провели косметичний ремонт будівель спеціально до його візиту. У Гавані заново вимостили вулиці, провели реставраційні роботи в кафедральному соборі і відремонтували термінал аеропорту.