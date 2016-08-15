Генсек ООН засудив авіаудар по школі в Ємені і закликав "швидко" розслідувати інцидент

У письмовій заяві він закликав провести розслідування інциденту і вказав сторонам конфлікту на необхідність поваги до міжнародного гуманітарного права.

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"Генеральний секретар засуджує напад, який, за повідомленнями, було скоєно з повітря по школі в провінції Саада на півночі Ємену 13 серпня. У результаті атаки загинули щонайменше 10 дітей, багато людей отримали поранення", - цитує ТАСС повідомлення канцелярії генсека.

Він закликав "швидко розслідувати трагічну подію", відповідальність за яку правозахисники покладають на коаліцію на чолі з Саудівською Аравією, та зажадав від сторін конфлікту "вжити всі необхідні заходи для запобігання подальших порушень міжнародного гуманітарного права і прав людини, а також зробити все можливе для захисту мирних жителів та об'єктів цивільної інфраструктури".

Як повідомляв УНІАН, в організації "Лікарі без кордонів" заявили, що в результаті повітряного удару на півночі Ємену 10 школярів загинули і 28 отримали поранення.