Потужний авіаудар у Ємені: загинули десять, поранені майже тридцять школярів - ЗМІ
19:48, 14 серпня 2016Світ
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В організації «Лікарі без кордонів» заявили, що внаслідок повітряного удару на півночі Ємену 10 школярів загинули і 28 отримали поранення.
REUTERS
Повітряний удар в провінції Саада стався 13 серпня, проте повідомили про це сьогодні, пише «Радіо Свобода».
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Район перебуває під контролем підтримуваних Іраном повстанців Хуті і коаліція на чолі з Саудівською Аравією проводить повітряні удари по повстанцях.
В ООН напад підтвердили і застерегли від «активізації насильства» в регіоні.
За даними ООН, понад 6400 людей загинули, відколи коаліція почала повітряні удари в березні 2015 року.
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