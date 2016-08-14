Потужний авіаудар у Ємені: загинули десять, поранені майже тридцять школярів - ЗМІ

Повітряний удар в провінції Саада стався 13 серпня, проте повідомили про це сьогодні, пише «Радіо Свобода».

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Район перебуває під контролем підтримуваних Іраном повстанців Хуті і коаліція на чолі з Саудівською Аравією проводить повітряні удари по повстанцях.

В ООН напад підтвердили і застерегли від «активізації насильства» в регіоні.

За даними ООН, понад 6400 людей загинули, відколи коаліція почала повітряні удари в березні 2015 року.