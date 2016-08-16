У Мексиці з ресторану викрали мінімум десятьох відвідувачів

01:07, 16 серпня 2016
Світ
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У мексиканському місті Пуерто-Вальярта група озброєних людей викрала щонайменше десятьох відвідувачів ресторану.

REUTERS

Інцидент стався близько першої години дня в туристичному районі міста - на головному бульварі, який проходить через квартал з готелями, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомляють очевидці, озброєні чоловіки приїхали на двох позашляховиках. Вони зайшли в ресторан і наказали групі людей сісти в їх машини, після чого поїхали разом з ними.

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Про стрілянину не повідомляється, як і про мотив нападу.

Поліція штату Халіско веде розслідування, але поки деталі події вкрай мало. Не повідомляється й точна кількість викрадених: згідно з даними деяких місцевих ЗМІ, їх може бути до 16 осіб.

Зараз поліція розшукує чотирьох жінок, яким, як припускають, вдалося втекти від злочинців.

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