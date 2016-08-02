Росія може підключити стратегічну авіацію у Сирії після знищення Мі-8 - ЗМІ

Ця авіація завдала б ударів не по самому Алеппо, а по довколишніх територіях, де зосереджені позиції бойовиків, передає "КоммерсантЪ" з посиланням на інформовані джерела.

При цьому наголошується, що остаточне рішення буде прийнято за результатами консультацій у Генштабі РФ.

Читайте такожЕкіпаж збитого у Сирії російського вертольота загинув - Кремль

Читайте такожзбитий російський військово-транспортний вертоліт

На борту вертольота перебували три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін у Сирії, всі вони загинули.

Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт у Сирії.