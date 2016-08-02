Росія може підключити стратегічну авіацію у Сирії після знищення Мі-8 - ЗМІ
12:10, 02 серпня 2016Світ
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Після того, як у Сирії був збитий російський гелікоптер Мі-8, військові РФ знову розглядають варіант з підключенням стратегічної авіації.
REUTERS
Ця авіація завдала б ударів не по самому Алеппо, а по довколишніх територіях, де зосереджені позиції бойовиків, передає "КоммерсантЪ" з посиланням на інформовані джерела.
При цьому наголошується, що остаточне рішення буде прийнято за результатами консультацій у Генштабі РФ.
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На борту вертольота перебували три члени екіпажу і два офіцери російського Центру примирення ворогуючих сторін у Сирії, всі вони загинули.
Таким чином, російська армія втратила третій вертоліт у Сирії.
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