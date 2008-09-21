У Середземному морі зникло судно з 83 пасажирами

У Середземному морі, біля берегів Греції, зникло судно, на борту якого перебувало щонайменше 83 нелегальні емігранти з Єгипту. Про це повідомив єгипетський МЗС.

"МЗС Єгипту та інші компетентні органи перевіряють повідомлення єгипетського посольства в Афінах про зникнення судна з нелегальними емігрантами біля берегів Греції", - зазначається в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Агентство МЕНА повідомляє, що судно три дні тому залишило єгипетське прибережне місто Думьят, після чого зв`язок з ним перервався.

Зараз єгипетська влада спільно з грецькими рятувальними службами намагаються встановити його місцеперебування.

Щорічно тисячі вихідців з Єгипту та інших країн Африки намагаються по морю незаконно потрапити до Європи у пошуках роботи. Нерідко такі спроби закінчуються трагедією.

Єгипетська влада неодноразово застерігала громадян від використання нелегальних шляхів проникнення на європейський континент. Проте, потік охочих спробувати щастя на іншому березі Середземного моря не вичерпується.

Власті Єгипту повідомляють про цілу злочинну мережу провідників і власників суден, що доставляють нелегальних емігрантів до Європи. Примітно, що вартість такої послуги може складати більше тисячі доларів з однієї людини.