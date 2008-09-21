У Вісконсіні на дах будинку впав вертоліт

У американському місті Кеноша (Kenosha) в штаті Вісконсін на дах одного з будинків 21 вересня впав вертоліт Robinson R44 II, повідомляє Todaystmj4.com. Він зареєстрований на міську компанію Midwestern Air Services.

Robinson R44 II розрахований на чотирьох, проте в ньому було лише двоє людей. Обидва вони загинули. П`ятеро осіб, які знаходилися в будинку, включаючи дітей, не постраждали, повідомляє WISN.com. Їм вдалося вибратися, проте будинок серйозно постраждав.

Причина аварії, яка сталася поряд з аеропортом, не встановлена, передає Associated Press. Припускають, що рано вранці в районі аварії був туман.

Лента.ру