Соціал-демократи перемагають з мінімальним відривом у Словенії

За попередніми даними, жодна з двох найбільших партій Словенії не змогла одержати істотної переваги на виборах до парламенту, передає агентство France Presse.

Згідно з результатами опрацювання 89 відсотків бюлетенів, правляча правоцентристська Словенська демократична партія одержує 29,29 відсотка, а опозиційна ліва Соціал-демократична партія - 30,46 відсотка голосів.

Можливо, остаточні результати залежатимуть від голосування за кордоном. Підрахунок поданих на зарубіжних ділянках бюлетенів планується закінчити до 29 вересня.

У словенському парламенті - 90 депутатів.

Передвиборчі опитування не віддавали помітної переваги жодній з партій. Незалежно від того, хто отримає перемогу на виборах, внутрішня і зовнішня політика Словенії не зазнає серйозних змін, сходяться спостерігачі. Проте критики нинішнього прем’єра Янеза Янши стверджують, що його владні амбіції занадто сильні, і навіть порівнюють його з Путіним, повідомляє Associated Press. Нещодавно фінські ЗМІ звинуватили словенського прем`єра в отриманні "відкату" за надання військового замовлення фінській компанії Patria - прем`єр назвав ці звинувачення "абсурдними".