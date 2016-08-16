Позаздрить будь-який шпигун: хакери заявили про плани продати "кіберзброю" спецслужб США

Про це повідомляє Reuters.

Для демонстрації хакери опублікували на ресурсі Tumblr зразки програм, які нібито дозволяють зламати ПЗ компаній Juniper Networks, Cisco і Fortinet.

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Публікація складена ламаною англійською, йдеться в повідомленні.

За словами хакерів, вони готуються продати «кіберзброю», до створення якої могли бути причетні фахівці АНБ.

Хакери також заявляють, що "інструменти для шпигунів" будуть краще, ніж програма Stuxnet - комп'ютерний "черв'як", якого часто відносять до США і Ізраїлю і саботуванню іранської ядерної програми.

На думку експертів, опитаних виданням, виставлені в якості демонстраційних програми раніше були відомі, тому навряд чи можуть викликати серйозні побоювання.

Хакери вимагають від зацікавлених осіб гроші у вигляді біткоінів при торгах. При цьому хакери не збираються повертати ці гроші, якщо учасник аукціону програє.