У МЗС підтвердили, що українець потрапив до піратів у полон
Інформація про вимоги відсутня
Посольство України в Грецькій Республіці підтвердило оприлюднену в ЗМІ інформацію про захоплення піратами 21 вересня ц.р. біля узбережжя Сомалі грецького суховантажного судна “Capt Stefanos” (власник – грецька компанія “Chart World Shipping Corporation”), серед членів екіпажу якого – один громадянин України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за даними Посольства, крім українця до складу екіпажу захопленого судна входять 17 громадян Філіппін, а також один громадянин Китаю.
На даний час відсутня інформація про вимоги піратів.
Українська дипустанова підтримує постійний зв’язок з компанією-судновласником з метою отримання інформації про її подальші дії по звільненню членів екіпажу й судна. Справа перебуває на особливому контролі в Департаменті консульської служби МЗС.
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня представник міністерства торгового флоту Греції повідомила ЗМІ, що поблизу берегів Сомалі пірати захопили грецький суховантаж, серед членів екіпажу якого – громадянин України.