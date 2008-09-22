У МЗС підтвердили, що українець потрапив до піратів у полон

Посольство України в Грецькій Республіці підтвердило оприлюднену в ЗМІ інформацію про захоплення піратами 21 вересня ц.р. біля узбережжя Сомалі грецького суховантажного судна “Capt Stefanos” (власник – грецька компанія “Chart World Shipping Corporation”), серед членів екіпажу якого – один громадянин України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за даними Посольства, крім українця до складу екіпажу захопленого судна входять 17 громадян Філіппін, а також один громадянин Китаю.

На даний час відсутня інформація про вимоги піратів.

Українська дипустанова підтримує постійний зв’язок з компанією-судновласником з метою отримання інформації про її подальші дії по звільненню членів екіпажу й судна. Справа перебуває на особливому контролі в Департаменті консульської служби МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня представник міністерства торгового флоту Греції повідомила ЗМІ, що поблизу берегів Сомалі пірати захопили грецький суховантаж, серед членів екіпажу якого – громадянин України.