У Карибському морі загорівся пором, евакуйовано понад 500 людей (фото)

В результаті події ніхто серйозно не постраждав, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Пасажири були евакуйовані до столиці Пуерто-Ріко, міста Сан-Хуан. Деякі з них постраждали від зневоднення і нервового шоку.

Причина пожежі поки невідома. За словами представника берегової охорони, займання почалося в машинному відділенні судна.

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Один із механіків порома повідомив, що на судні загорівся шланг подачі палива.

Інший механік розповів, що персонал порома намагався загасити пожежу протягом двох годин, проте всі спроби виявилися безуспішними.

За даними агентства Ассошиейтед прес, серед пасажирів було багато дітей, у тому числі юних спортсменів, які прямували на змагання в Пуерто-Ріко.

Пороми курсують між Пуерто-Ріко і Домініканською республікою кілька разів на тиждень. Судно почало горіти, коли підходило до Сан-Хуану.