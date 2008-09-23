Європарламент заборонив заклики до тероризму, але залишив свободу слова

Європарламент підтримує запровадження санкцій за заклики до тероризму, але вважає необхідним забезпечити свободу слова.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у схваленій сьогодні депутатами доповіді Розлін ЛЕФРАНСУА (група соціалістичних партій, Франція).

“За” проголосували 600 депутатів, “проти” – 21, утрималися – 39.

У документі зазначається, що Європарламент в цілому підтримує пропозиції Єврокомісії щодо запровадження кримінальної відповідальності за заклики до тероризму, набір терористів та підготовку терористів.

Водночас, депутати наголосили, що публічні заклики до тероризму можуть каратися лише у тому випадку, коли вони дійсно є серйозною загрозою для здійснення терористичних актів, а не просто розмірковуванням на теми тероризму.

Депутати наголосили, що право на свободу слова має, як і раніше, поважатися у країнах-членах ЄС, а тому, при запровадженні кримінальної відповідальності за заклики до тероризму, країни-члени мають керуватися Європейською конвенцією прав людини та Хартією фундаментальних прав ЄС.