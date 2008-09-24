Саркозі за розширення G8 за рахунок Індії, ПАР, Бразилії, Китаю, Мексики

Президент Франції Ніколя Саркозі виступив за розширення "Великої вісімки". На думку голови французької держави, G8 повинні доповнити такі країни, як Індія, ПАР, Бразилія, Китай, Мексика.

У своєму виступі на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Н.Саркозі закликав світових лідерів до кінця поточного року провести саміт і обговорити питання щодо розв`язання світової фінансової кризи. Також Н.Саркозі виступив за створення "регульованого капіталізму", коли правила застосовуватимуться до всіх гравців ринку і коли буде присутня прозорість фінансових операцій. Н.Саркозі наголосив, що діяти світовим державам необхідно спільно, оскільки "доля кожного - це доля всіх".

Президент Франції вважає особливо важливим за спільної роботи з розбудови нового світу та управління кризами враховувати уроки минулого.

Раніше Н.Саркозі вже пропонував розширити ряди "Великої вісімки" до 13 країн, включивши Китай, Індію, Мексику, Бразилію і ПАР. "Велика вісімка" повинна йти шляхом трансформації", - заявив Н.Саркозі. "Я хочу, щоб G8 стала G13".

Ця пропозиція президента Франції щодо розширення "Іеликої вісімки" була схвально сприйнята владою США.

"Обговорення розширення рядів "Великої вісімки" є довгостроковим питанням, яке необхідно розглянути, - заявив прес-секретар Білого дому Гордон Джондроу. - США поділяють бажання президента Франції Н.Саркозі залучити в роботу "Великої вісімки" країни з економікою, що розвивається".

РосБізнесКонсалтинг