Ющенко, Саакашвілі та Маккейн обговорили, що буде після виборів у США
21:04, 24 вересня 2008Світ
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Зустріч відбулась у Нью-Йорку
У Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ та кандидата у Президенти США від Республіканської партії Джона МАККЕЙНА. У зустрічі також взяла участь кандидат у віце-президенти від республіканців Сара ПЕЙЛІН.
Сторони обговорили українсько-американські відносини, зокрема, продовження позитивних тенденцій їх зміцнення після президентських виборів у США, повідомляє прес-служба Президента України.
В.ЮЩЕНКО ще раз підтвердив прагнення України приєднатися до Північноатлантичного альянсу.
В.ЮЩЕНКО та Д.МАККЕЙН також обговорили питання енергетичної співпраці, зокрема, створення загальноєвропейського енергетичного простору.
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