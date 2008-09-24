Ющенко, Саакашвілі та Маккейн обговорили, що буде після виборів у США

У Нью-Йорку відбулася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА, Президента Грузії Михаїла СААКАШВІЛІ та кандидата у Президенти США від Республіканської партії Джона МАККЕЙНА. У зустрічі також взяла участь кандидат у віце-президенти від республіканців Сара ПЕЙЛІН.

Сторони обговорили українсько-американські відносини, зокрема, продовження позитивних тенденцій їх зміцнення після президентських виборів у США, повідомляє прес-служба Президента України.

В.ЮЩЕНКО ще раз підтвердив прагнення України приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

В.ЮЩЕНКО та Д.МАККЕЙН також обговорили питання енергетичної співпраці, зокрема, створення загальноєвропейського енергетичного простору.