На південному сході Туреччини підірвали поліцейський відділок, відомо про 9 загиблих (фото, відео)

За інформацією представників служб безпеки, в результаті вибуху є загиблі і поранені, передає Бі-бі-сі. Поки відомо про 9 загиблих, ще 64 людини отримали поранення. На місце події виїхали автомобілі швидкої допомоги. На кадрах, показаних місцевим телеканалом NTV, видно як піднімається від будівлі стовп диму.

Читайте такожТуреччина обстріляла позиції ісламістів і курдів у Сирії перед наступом повстанців

На розміщених в соцмережах фотографіях видно, що більша частина будівлі зруйнована. Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на свідків, вибухнув замінований автомобіль.

Жодна організація поки не взяла на себе відповідальність за напад, проте місцева влада в атаці підозрює членів забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану.

Основну частину населення Джизре складають курди. У 2015 році в місті пройшла масштабна поліцейська операція проти курдських бойовиків, після якої Туреччину звинуватили у діях в тому числі і проти цивільного населення міста.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня турецька армія почала наземну операцію на території Сирії, спрямовану проти ісламістів і контролюючих прикордонний регіон загонів самооборони сирійських курдів. Після того, як турецькі війська перетнули сирійський кордон, Анкара зажадала виведення курдських підрозділів з регіону, заявивши, що в іншому випадку почне їх знищувати.

Туреччина також вимагає, щоб курдські загони вийшли з міста Манбидж, відбитого ними у ісламістів в ході спільної операції з сирійськими повстанцями.

VIDEO: Footage shows the large car bomb attack that hit a police HQ in Cizre #Turkey - @RudawEnglishpic.twitter.com/DsRqOME9FJ@BNONews — Conflict News (@Conflicts) August 26, 2016



