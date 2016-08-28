В Ірані за підозрою в шпигунстві заарештували члена групи, яка вела переговори щодо ядерної програми

В Ірані заарештований член групи, яка вела переговори щодо підписання договору про скорочення ядерної програми країни з «шісткою» – Росією, США, Великобританією, Францією, Німеччиною та Китаєм – в обмін на зняття санкцій з Тегерана.

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Про це пише Reuters з посиланням на заяву офіційного представника міністерства юстиції Ірану.

Підозрюваний був звільнений під заставу після кількох днів, проведених у в'язниці, однак він все ще знаходиться під слідством. Його підозрюють у шпигунстві. Представник міністерства юстиції назвав його «шпигуном, що проник в ядерну групу».

Генеральний прокурор Тегерана 16 серпня заявив про арешт людини з подвійним громадянством, нібито пов'язаної з британською розвідкою. Однак він не згадував, що цей чоловік входив до складу групи щодо ядерної програми Ірану. Представник міністерства юстиції не підтвердив, що мова йде про одну і ту ж людину, передають «Ведомости».

У липні у Відні Іран домовився з шісткою країн про значне скорочення своєї ядерної програми в обмін на зняття санкцій. Проте всередині країни частина еліти критиквала угоду, бачачи в ній капітуляцію перед Вашингтоном.