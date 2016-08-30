З Apple стягнули рекордні 13 мільярдів євро на користь Ірландії

Антимонопольне розслідування, за підсумками якого ухвалено рішення, тривало три роки, передає Бі-бі-сі. У його ході європейські чиновники дійшли до висновку, що американська компанія отримувала необґрунтовані податкові пільги в Ірландії, що дозволяло їй платити значно менше податків, ніж конкуренти.

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Газета Financial Times раніше припустила, що Apple і влада Ірландії оскаржать рішення суду.

У відповідності з законодавством ЄС, податкові органи окремих країн не мають права надавати податкові знижки обраним компаніям, оскільки це вважається незаконною державною допомогою.

За даними ЄС, за рішенням уряду Ірландії в 1991 і 2007 роках компанії Apple було дозволено зменшити розміри податкових відрахувань в цій країні.

Структура компанії дозволяла їй законно проводити міжнародні продажі через Ірландію і таким чином скористатися цими податковими пільгами.

Влада США піддала критиці розслідування, яке ведеться проти Appleі інших американських фірм. Минулого тижня міністерство фінансів США заявило, що Європейська комісія перетворюється в "наднаціональний податковий орган", скасовує податкові закони країн-учасниць.

Американський Мінфін попереджає, що Брюссель підходить до американських компаній з особливими мірками, і що потенційні штрафи "сильно засмучують".

За словами кореспондента Бі-бі-сі з питань технологій в країнах Північної Америки Дейва Лі, міністерство фінансів США стурбоване тим, що якщо податковий штраф Євросоюзу виявиться великим, компанія частково компенсує його за рахунок податків, які стягуються з неї в США. "По суті, це переміщення мільярдів доларів з американської економіки, з американської податкової скрині в Європу, - вважає Дейв. - США стверджують, що Європі ці гроші не належать, оскільки вся важка робота по створенню iPhone і іншої продукції Apple ведеться в США, а не в Європі".

У свою чергу ведучий програми BBC Today Домінік о'Коннелл зазначає, що цей судовий розгляд багато в чому визначить майбутнє світу торгівлі, оскільки мова йде про взаємини великих компаній з урядами.

"Податкове законодавство в даний час застосовується до переміщення фізичних товарів, що залишає для сучасних компаній великі податкові лазівки", - пояснює Домінік о'Коннелл.

"Компанії, подібні до Apple, настільки великі, що країни готові піти на що завгодно заради інвестицій. Саме тому ЄС і хоче взяти під контроль міжнародних гігантів, оскільки це не під силу окремим урядам", - говорить він.

Apple - не єдина компанія, що стала мішенню у зв'язку з податковими угодами ЄС.

У минулому році Єврокомісія зобов'язала Нідерланди стягнути з компанії Starbucks 30 млн євро, а Люксембургу наказали вимагати від компанії Fiat схожу суму.

Потенційно компанії Apple загрожує куди більш великий рахунок, проте її резерв готівки перевищує $200 млрд, так що з виплатою проблем бути не повинно.

Тим не менше після рішення суду компанія може переглянути свої рахунки.