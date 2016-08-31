Пентагон підтвердив знищення одного з лідерів "Ісламської держави" в Алеппо

"Сили коаліції завдали авіаудар по-Ель-Бабу в Сирії, удар був націлений на ватажка "Ісламської держави". В даний час ми як і раніше оцінюємо результати операції",- сказало джерело в Пентагоні, передає kommersant.ru.

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Раніше Бі-бі-сі з посиланням на пов'язані з терористами ЗМІ повідомило про смерть польового командира ісламістів. Зазначалося, що він був убитий, "коли стежив за операцією по відбиттю військових атак на Алеппо". Абу Мухаммед Аль-Аднані вважався другою за значущістю особою в ієрархії "Ісламської держави" після Абу Бакра аль-Багдаді і був відомий тим, що виступав у якості так званого "офіційного представника" організації.