"Ісламська держава" підтвердила загибель одного з лідерів угрупування

Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство, пов'язане з терористичним угрупуванням.

США ще в березні повідомляли, що Омар аш-Шишані загинув унаслідок повітряного удару США в Сирії. Але це перше підтвердження його загибелі з боку самих бойовиків ІД.

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Нагадаємо, про можливу ліквідацію терориста поблизу сирійського міста Аль-Шаддаді США повідомили 8 березня. Однак у ті дні інформація про його загибелі не підтвердилася, повідомлялося, що він був поранений і госпіталізований в Ракки.

Торік Вашингтон запропонував винагороду до 5 мільйонів доларів за інформацію про аш-Шишані, також відомого як Умар-Чеченець. За даними американських спецслужб, він був в ІД так званим «міністром війни».

Пізніше, прес-секретар Пентагону Пітер Кук підтвердив, що в п'ятницю, 4 березня, американці провели повітряну операцію з метою ліквідації одного з ватажків терористичної організації «Ісламська держава» (ІД) Абу Омара аш-Шишани.