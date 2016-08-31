Родичі жертв катастрофи MH17 звернулися до Могеріні з проханням про допомогу - Deutsche Welle

У своєму колективному зверненні до Могеріні, яке оприлюднено у середу, 31 серпня, вони попросили її натиснути на Україну, Росію та Сполучені Штати для отримання інформації, зокрема, даних з радарів та супутникових знімків, пише DW.

Як стверджується в листі, Київ, Москва та Вашингтон не надали усю інформацію, яка стосується розслідування справи. На думку підписантів листа, у прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте зв'язані руки у цій справі, оскільки у Нідерландах відбувається розслідування трагедії і він не може втручатися у нього. Проте вони сподіваються, що на ситуацію зможе вплинути Брюссель, оскільки існує різниця між втручанням у хід розслідування і в належній співпраці усіх зацікавлених країн.

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"Для нас, усіх сімей, яких це стосується, є дуже важливим, щоб злочинці постали перед судом", - йдеться у листі, цитує агентство AP. Міжнародна група, яка розслідує обставини катастрофи, має намір невдовзі висунути обвинувачення відповідальним за збиття літака, очікується, що перші результати розслідування будуть оприлюднені наприкінці вересня 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня 2014 року над територією Донецької області був збитий пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур.

На борту літака перебували 298 людей, всі вони загинули. Ця катастрофа за кількістю загиблих стала найбільшою в історії авіації з 11 вересня 2001 року і увійшла в десятку найбільших за всю історію. Розслідування катастрофи триває і досі. Слідство встановило, що літак був збитий ракетою, яка була випущена з території, підконтрольної проросійським бойовикам.