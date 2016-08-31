Евакуація в аеропорту Франкфурта: поліція затримала жінку з двома дітьми - Bild

15:30, 31 серпня 2016
Світ
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У зв'язку з евакуацією в аеропорту у Франкфурті відбудуться затримки в розкладі рейсів.

REUTERS

Про це повідомляє Bild.

За даними видання, система безпеки в аеропорту нібито зреагувала на речовину в рюкзаку одного з пасажирів, яка може бути вибуховою.

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Всі пасажири покинули перший термінал аеропорту і очікують подальшої інформації на вулиці перед будівлею аеропорту, стійка реєстрації на рейси перекрита.

Також повідомляється про затримки в розкладі рейсів.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Франкфурта оголосили евакуацію. Причиною цього стала людина, яка порушила норми безпеки і без перевірки перетнула зону контролю.

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