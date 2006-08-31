МАК назвала причини катастрофи Ту-154 під Донецьком

Технічна комісія Міждержавного авіаційного комітету (МАК) з розслідування катастрофи літака Ту-154М, що розбився 22 серпня під Донецьком, закінчила попередню розшифровку бортових самописців лайнера. На підставі одержаних даних експерти в цілому змогли відновити картину катастрофи борту RA-85185 і подій, що передували їй, і вибрати з версій причин трагедії, що раніше висувалися, основну, пише у четвер газета "Время новостей".

За цими даними, аварія, швидше за все, стала наслідком поєднання двох основних чинників: бездіяльності екіпажу в певній ситуації (чим воно було викликане - питання окреме, і достовірно відповіді на нього ще немає) і складних метеоумов. Крім того, достовірно встановлено, що відмов техніки лайнера, що розбився, не було. На підставі цих висновків, результатів ряду досліджень і інших робіт, проведених в рамках розслідування події з Ту-154, комісія вже направила авіаційним адміністраціям Росії, України і інших держав Співдружності рекомендації для проведення оперативних профілактичних заходів щодо підвищення безпеки польотів.

Згідно з розшифровкою переговорів пілота з диспетчером, борт RA-85185 запросив дозвіл на підйом на "390-й ешелон" - це приблизно 11900 метрів. Командир, як вважають експерти, при цьому явно вирішив обійти грозовий фронт зверху - грубо кажучи, "перестрибнути". Це найнезрозуміліший момент у всій історії, оскільки ні по маневру, ні по курсу, ні по висоті екіпаж Ту-154 не був обмежений, тому що в районі у цей момент інших літаків не було.

Подальші ж події дані "параметричного" бортового самописця, що фіксував роботу всіх вузлів і свідчення приладів, за словами експертів, дозволили прорахувати практично по хвилинах. І як з`ясувалося, саме одна хвилина і вирішила долю лайнера. Катастрофа, по суті, почалася в мить, коли літак перевищив заданий йому диспетчером ешелон. Замість висоти 11900 метрів Ту-154 піднявся на 12100, саме на цьому ешелоні незадовго до трагедії засік його радар Ростовського центру управління повітряним рухом. Зайві 200 метрів "Ту" проскочив через вихід на "закритичні" кути атаки - тобто дуже різко пішов вгору, відзначає видання.

Первинно це, за словами фахівців, веде (особливо за наявності турбулентності) до так званого зриву потоку - різкого падіння підйомної сили крила. Проте якщо швидкість лайнера при цьому ще досить велика, в динаміці цей момент (свого роду тривожний сигнал для пілота) можна прогавити, і тоді наступає так званий "підхват". "Підхват" - сталий жаргонізм пілотів, що означає різке збільшення підйомної сили крила. В результаті літак ще більше "задирає" ніс і фактично "сідає на хвіст".

"Але навіть у цей момент, - розповідає джерело газети, - ще можна було дати штурвал від себе і спробувати піти вниз, в грозу". За визнанням експертів, насправді грозовий фронт, який намагався обійти Ту-154, був не настільки сильним, щоб загрожувати загибеллю літаку. Але самописці не зафіксували спроб екіпажу направити Ту-154 вниз, штурвал пілоти тримали рівно. В результаті літак піднявся на висоту 12 100 метрів. Там борт знаходиться всього хвилину. За цей час літак остаточно втратив швидкість, кут тангажа (кут між віссю фюзеляжа машини і горизонталлю) досяг 45 градусів, і "Ту" почав падати - ковзаючи з крила на крило, з креном на хвостову частину. Саме такий рух літака і позначається терміном "плоский штопор". Приблизно так падає з дерева осінній лист, пише газета.

З попередніх результатів розшифровки "чорних ящиків", за словами офіційного представника МАК, остаточного висновку про причину катастрофи робити не можна. Робота над повною дешифровкою і зведенням всіх джерел воєдино, як відзначили в МАК, йде повним ходом.

Катастрофа літака Ту-154 авіакомпанії "Пулково", виконуючого рейс Анапа - Санкт-Петербург, сталася у вівторок в 45 км на північ від Донецька. На борту літака знаходилися 160 пасажирів, зокрема 49 дітей і підлітків, і 10 членів екіпажу. Всі вони загинули.

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