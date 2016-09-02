Bellingcat повідомляє про причетність Росії до авіаудару в Сирії, коли було поранено маленького хлопчика

Про це повідомляє ТСН.

Під час цього авіаудару загинули щонайменше шість осіб і багато було поранено, зокрема, 5-річний Омран Дакніш, що став символом жаху війни в Сирії. Після того, як сирійські повстанці, які контролюють Кватерджі, звинуватили Росію в авіаударі, Міноборони РФ оприлюднило заяву із спростуванням.

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Російські військові заявили, що ніколи не бомблять мирні квартали, тим більше, які знаходяться поряд з гуманітарними коридорами (за даними Міноборони РФ, біля Кватерджі знаходиться два таких коридори).

Крім того, російські військові вважають, що характер пошкоджень після вибухів вказує на те, що їх вчинили не авіаційним боєприпасів, а міною або газовим балоном, "які у великій кількості застосовують там терористи". За даними Росії, після вибухів вікна у будинку навпроти залишилися цілими.

Експерти Bellingcat спростували заяву Міноборони Росії. По-перше, в районі Квартерджі немає гуманітарних коридорів – це показано на листівках, які російські військові скидають на Алеппо з літаків.

Крім того, на основі інформації з відкритих джерел, експерти встановили точне місце порятунку Омрана Дакніша і розташування будівель, зруйнованих в ході атаки. Судячи по знімках місцевих жителів та з супутника, в результаті вибуху було повністю знищено два будинки.

"Аналіз відкритих джерел показав, що заяви Міністерства оборони РФ мають мало спільного з реальними фактами, перевіреними за допомогою відкритих джерел. Як і в попередніх випадках, коли Міноборони РФ заперечувало причетність до обстрілу в Сирії (включаючи авіаудари по мечеті і лікарні, а також застосування касетних і запалювальних бомб), їх можна вважати як мінімум недостовірними або навіть такими, що навмисно вводять в оману", - йдеться у розслідуванні Bellingcat.