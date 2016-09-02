В Узбекистані заборонили молитися за здоров'я Карімова - ЗМІ

Про це розповіли джерела в оточенні верховного муфтія Узбекистану, повідомляє Фергана.

За словами осіб, які відвідали сьогодні мечеть, на намазі міліції було більше, ніж у попередні п'ятниці, і вони оглядали людей ретельніше, ніж зазвичай.

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«Мулла під час проповіді жодного разу не згадав керівництво республіки, в тому числі Іслама Карімова», - розповіло джерело.

Темою проповідей були грошові борги: йшлося про те, що останнім часом багато людей беруть у борг, але не повертають гроші вчасно.

Як зазначається, п'ятнична молитва, або джума-намаз - обов'язкова колективна молитва мусульман, вчинена в мечетях.

Як повідомляв УНІАН, раніше Reuters повідомив про смерть президента Узбекистану Карімова.

Нагадаємо, дочка президента Лола Карімова-Тілляєва заявила, що він був госпіталізований "через мозковий крововилив". На наступний день ввечері з'явилася інформація про смерть Карімова.